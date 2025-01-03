Что будет со сгоревшей на набережной Актау пальмой?

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали о том, что будет со сгоревшей на набережной искусственной пальмой.

Фото: кадр из видео очевидца

Напомним, во время встречи нового 2025 года на набережной 15 микрорайона загорелась одна из искусственных пальм. Люди предположили, что причиной инцидента мог стать неудачно попавший в нее залп фейерверка.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области тогда сообщили, что пальму потушили, и происшествие обошлось без пострадавших.

Корреспондент Lada.kz узнал у Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, какова дальнейшая судьба у пальмы – будут ли ее восстанавливать, демонтируют либо заменят на новую.