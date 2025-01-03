Что будет со сгоревшей на набережной Актау пальмой?

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали о том, что будет со сгоревшей на набережной искусственной пальмой.
Напомним, во время встречи нового 2025 года на набережной 15 микрорайона загорелась одна из искусственных пальм. Люди предположили, что причиной инцидента мог стать неудачно попавший в нее залп фейерверка.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области тогда сообщили, что пальму потушили, и происшествие обошлось без пострадавших.
Корреспондент Lada.kz узнал у Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, какова дальнейшая судьба у пальмы – будут ли ее восстанавливать, демонтируют либо заменят на новую.
Касательно пальмы, которая сгорела на набережной, – мы ее пока что уберем. В дальнейшем будет решено, что сделать, - прокомментировали в отделе.
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