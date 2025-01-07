Жители Актау отмечают праздник Рождества Христова

Фото: ЦОК региона

Сегодня, 7 января, жители Актау отмечают Рождество Христово. Дата считается одним из главных праздников христиан православной веры. В этот день православные поздравляют друг друга и совершают молитвы.

В ночь с 6 на 7 января в Благовещенском храме прошла служба Рождества Господа Бога и Спаса Иисуса Христа.

Вот уже две тысячи лет этот святой праздник Рождества Христова объединяет все народы земли своей радостью, теплотой, заботой друг о друге и учит их с верой смотреть в будущее. Это праздник истинного уважения и доброты к культуре и традициям всех народов, проживающих в нашем многонациональном государстве. В канун этого праздника желаю вам крепкого здоровья, благополучия и изобилия! Пусть каждая семья будет счастлива и благополучна, и пусть все, что вы начнете, будет успешным!, - сказал дьякон Благовещенского прихода Уральской епархии Сергей Понич.

Напомним, сегодня в 16:00 часов в храме состоится вечерняя служба.

Стоит отметить, что 7 января в честь праздника официально объявили выходным днем.