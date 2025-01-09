Кто в городе хозяин? Строительство торгового объекта на автобусной остановке в Актау продолжается

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев в Instagram сообщил, что строительство торгового объекта на автобусной остановке в 15 микрорайоне продолжается быстрыми темпами, несмотря на отмену постановления о расширении территории остановки.

Эскиз предоставлен Тимуром Сулеймановым

Азамат Сарсенбаев в Instagram отметил, что строительство торгового объекта на автобусной остановке ведется ускоренными темпами.

Примерно месяц назад аким города Актау на встрече с населением публично заявил, что отменил решение о незаконном увеличении площади автобусной остановки под бизнес с 60 квадратных метров до 600 квадратов. Но, как видно, предприниматель не только хотя бы для приличия не заморозил стройку, но с двойным усердием продолжил строительство своего торгового дома прямо на остановке. Ей-богу, страна чудес, - поделился Азамат Сарсенбаев.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в акимат Актау с вопросом: почему, несмотря на отмену постановления о расширении территории автобусной остановки, строительство продолжается.

В городской администрации заявили следующее:

В декабре 2024 года акиматом города Актау принято решение об отмене постановления о предоставлении дополнительного земельного участка к ранее выданному участку под размещение мобильного павильона с обустройством автобусной остановки. Однако, работы по возведению мобильной конструкции со стороны предпринимателя до сих пор продолжаются. В этой связи акиматом города в адрес землепользователя направлено уведомление о необходимости прекращения строительно-монтажных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Актау возмутили действия предпринимателя, строящего крупный павильон на автобусной остановке в 15 микрорайоне. При этом сам размер места ожидания общественного транспорта составляет лишь 10 процентов от общей площади участка. Бизнесмен прокомментировал данную ситуацию. По его словам, он вел переговоры с жильцами близлежащих домов, а также проводил общественные слушания, на которых стало ясно, что жильцы не против строительства.

Абилкаир Байпаков, аким Актау, на встрече с жителями города сообщил, что постановление о расширении территории автобусной остановки под торговую точку отменили.