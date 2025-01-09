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09.01.2025, 11:01

Кто в городе хозяин? Строительство торгового объекта на автобусной остановке в Актау продолжается

Общество 0 4 686 Лиана Рязанцева

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев в Instagram сообщил, что строительство торгового объекта на автобусной остановке в 15 микрорайоне продолжается быстрыми темпами, несмотря на отмену постановления о расширении территории остановки.

Эскиз предоставлен Тимуром Сулеймановым
Эскиз предоставлен Тимуром Сулеймановым

Азамат Сарсенбаев в Instagram отметил, что строительство торгового объекта на автобусной остановке ведется ускоренными темпами.

Примерно месяц назад аким города Актау на встрече с населением публично заявил, что отменил решение о незаконном увеличении площади автобусной остановки под бизнес с 60 квадратных метров до 600 квадратов. Но, как видно,  предприниматель не только хотя бы для приличия не заморозил стройку, но с двойным усердием продолжил строительство своего торгового дома прямо на остановке. Ей-богу, страна чудес, - поделился Азамат Сарсенбаев.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в акимат Актау с вопросом: почему, несмотря на отмену постановления о расширении территории автобусной остановки, строительство продолжается.

В городской администрации заявили следующее:

В декабре 2024 года акиматом города Актау принято решение об отмене постановления о предоставлении дополнительного земельного участка к ранее выданному участку под размещение мобильного павильона с обустройством автобусной остановки. Однако, работы по возведению мобильной конструкции со стороны предпринимателя до сих пор продолжаются. В этой связи акиматом города в адрес землепользователя направлено уведомление о необходимости прекращения строительно-монтажных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Актау возмутили действия предпринимателя, строящего крупный павильон на автобусной остановке в 15 микрорайоне. При этом сам размер места ожидания общественного транспорта составляет лишь 10 процентов от общей площади участка. Бизнесмен прокомментировал данную ситуацию. По его словам, он вел переговоры с жильцами близлежащих домов, а также проводил общественные слушания, на которых стало ясно, что жильцы не против строительства. 

Абилкаир Байпаков, аким Актау, на встрече с жителями города сообщил, что постановление о расширении территории автобусной остановки под торговую точку отменили.  

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Комментарии

5 комментарий(ев)
kolu411
kolu411
Тараканы
09.01.2025, 16:41
Argallo
Argallo
Смешно, он просто дал на лапу кому надо и все. Так решаются любые проблемы стройки в Актау. В 12 мкр незаконно построенный дом уже год как должны снести, есть все документы, но они не "доходят" до компании исполнителя и "теряются" где-то по пути, на что застройщик наплевав на все завершил стройку и уже продает квартиры в доме, который под снос числится.
09.01.2025, 11:21
Базелик
Базелик
Aqtau_2023: Чем голый участок земли неплодородной, лучше магазин будет, лучше бы сквер высадил! В Актау очень мало магизинов, да? И нет практически?
09.01.2025, 10:48
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Интересный народ, вам что земли голой мало, пусть строит. Чем голый участок земли неплодородной, лучше магазин будет.
09.01.2025, 08:57
Базелик
Базелик
Каждый сам себе хозяин, вы забыли? Актау это отдельное госудаоство, тут не действуют не решения суда, ни прааила пдд и.т.д
09.01.2025, 08:10
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