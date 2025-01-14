На ремонт кожвендиспансера в Актау выделили деньги

Фото предоставили пациенты медучреждения

На запланированный капитальный ремонт, сообщила исполняющая обязанности директора медучреждения Татьяна Лаврова, акиматом утверждена сумма в 636 миллионов тенге.

Проведение же ремонта запланировано в мае этого года.

Напомним, граждане ужаснулись состоянием помещений кожвендиспансера - на стенах у врачебных кабинетов осыпается краска со шпатлевкой.

Как стало известно, здание построено в 1962 году. Сегодня ему уже 63 года. Капитальный ремонт последний раз проводился в 2010 году.