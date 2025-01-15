Залатать дорожные ямы у храма просят жители Актау

Дорожное полотно от храма до кладбища, заявляют жители, в колдобинах. На жалобу отреагировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Фото местных жителей

Местные жители просят привести в порядок автодорогу, ведущую от Благовещенского храма к старому городскому кладбищу.

По словам людей, проезжая часть «усыпана» дорожными ямами.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что на текущий момент подрядчик, который будет заниматься ямочным ремонтом, не определен.

Как только будет известна подрядная организация, мы рассмотрим данный участок, - пообещали чиновники.

Напомним, представители городского акимата прокомментировали жалобу жителей 28А микрорайона, которые ранее несколько лет пытались обратить внимание на плачевное состояние дороги рядом со школой №23.