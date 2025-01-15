Жители Актау удивлены ранними работами по окапыванию деревьев

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые выразили удивление по поводу ранних работ по окапыванию деревьев, которые начались в январе. Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков рассказал, что все мероприятия проводятся согласно плану.

Фото жителей Актау

Жители Актау отметили, что удивлены ранними работами по окапыванию деревьев.

Что за странности. У меня возле дома появились люди с лопатами, окапали все деревья и ушли. Я не понимаю, зачем это было сделано, ведь до начала полива еще целых пять месяцев. Обычно такие мероприятия проводятся весной. К тому же, они так окапали деревья, что вода от поливочной машины не сможет пройти дальше одной лунки. В прошлом году прорыли канавки, чтобы вода доходила и до самых труднодоступных лунок, а вчера все это закопали, - задаются вопросом горожане.

Многие горожане обратили внимание, что работы проводятся в условиях зимнего периода, когда температура значительно ниже. Это необычно, и у местных жителей появились сомнения о целесообразности таких действий в это время года.

Никогда раньше такого не было. Окапывание деревьев всегда проводилось весной. Почему это решили делать в январе – непонятно, - делится своими впечатлениями одна из жительниц города.

Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков сообщил, что все работы проводятся в рамках утвержденного плана.

В январе 2025 года работники ТОО «Green City Aktau» выполняют следующие работы: очистка территории от листвы, сорняков, древесных отходов и вывоз мусора, корректировка лунок вокруг насаждений, а также прокладка канавок по мере необходимости в ходе поливочного сезона. Прокладка новых поливочных трубопроводов и капельных систем для полива, ремонт существующих сетей поливочного водопровода, замена грунта в цветниках, санитарная обрезка деревьев, спил сухостойных деревьев, создание запасов минеральных и органических удобрений, участие в экологической программе «Таза Қазақстан», - прокомментировал Айбек Ерболеков.

На вопрос корреспондента редакции о том, насколько целесообразно окапывать деревья в зимний период, глава компании не ответил. Также директор не смог предоставить данные о том, где и сколько метров новых поливочных трубопроводов и капельных систем полива намерены проложить в Актау.

Ранее ообщалось, что усиленная санитарная уборка проводится в пяти микрорайонах. В санитарных работах принимают участие около 400 сотрудников коммунальных служб.