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15.01.2025, 18:22

Жители Актау удивлены ранними работами по окапыванию деревьев

Общество 0 882 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые выразили удивление по поводу ранних работ по окапыванию деревьев, которые начались в январе. Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков рассказал, что все мероприятия проводятся согласно плану.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители Актау отметили, что удивлены ранними работами по окапыванию деревьев.

Что за странности. У меня возле дома появились люди с лопатами, окапали все деревья и ушли. Я не понимаю, зачем это было сделано, ведь до начала полива еще целых пять месяцев. Обычно такие мероприятия проводятся весной. К тому же, они так окапали деревья, что вода от поливочной машины не сможет пройти дальше одной лунки. В прошлом году прорыли канавки, чтобы вода доходила и до самых труднодоступных лунок, а вчера все это закопали, - задаются вопросом горожане.

Многие горожане обратили внимание, что работы проводятся в условиях зимнего периода, когда температура значительно ниже. Это необычно, и у местных жителей появились сомнения о целесообразности таких действий в это время года.

Никогда раньше такого не было. Окапывание деревьев всегда проводилось весной. Почему это решили делать в январе – непонятно, - делится своими впечатлениями одна из жительниц города.

Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков сообщил, что все работы проводятся в рамках утвержденного плана.

В январе 2025 года работники ТОО «Green City Aktau» выполняют следующие работы: очистка территории от листвы, сорняков, древесных отходов и вывоз мусора, корректировка лунок вокруг насаждений, а также прокладка канавок по мере необходимости в ходе поливочного сезона. Прокладка новых поливочных трубопроводов и капельных систем для полива, ремонт существующих сетей поливочного водопровода, замена грунта в цветниках, санитарная обрезка деревьев, спил сухостойных деревьев, создание запасов минеральных и органических удобрений, участие в экологической программе «Таза Қазақстан», - прокомментировал Айбек Ерболеков.

На вопрос корреспондента редакции о том, насколько целесообразно окапывать деревья в зимний период, глава компании не ответил. Также директор не смог предоставить данные о том, где и сколько метров новых поливочных трубопроводов и капельных систем полива намерены проложить в Актау.

Ранее ообщалось, что усиленная санитарная уборка проводится в пяти микрорайонах. В санитарных работах принимают участие около 400 сотрудников коммунальных служб.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
нецелесообразно очищать от листвы, если не засаживаешь сверху газон!!каждый сезон одно и то же...когда наконец дойдет до людей, что нельзя так с землей обращаться засыпьте гравием, если не любите зелень- просто чтобы деревья не страдали от вашей тупости
15.01.2025, 16:00
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