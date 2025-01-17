Движение закрыли на трассе в Мангистау

О введении ограничения движения на участке трассы в Мангистауской области сообщили в АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

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В нацкомпании назвали временно закрытый участок трассы и причину предпринятых мер.

Так, 16 января 2025 года в 21:30 часов в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау, 210-220 километр (граница Атырауской области-село Боранкул), - сказано в сообщении.

Уточняется, что ориентировочное время открытия дороги – 23:50 часов 16 января 2025 года.

Напомним, ранее сегодня «КазАвтоЖол» предупреждал о возможном выпадении осадков и просил водителей региона быть бдительными при движении.