Движение открыли на трассе в Мангистау

Об открытии движения на участке трассы в Мангистауской области сообщили в АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Фото из архива Lada.kz

В нацкомпании сообщили о снятии временного ограничения движения на одном из участков трассы в Мангистауской области.

Сегодня, 17 января, в 07:30 открыто движение на участке автодороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау», 210-220 километр, участок от границы Атырауской области до села Боранкул, - пояснили в «КазАвтоЖол».

Ограничение движения на участке трассы в Мангистау вводилось в связи ухудшением погодных условий.