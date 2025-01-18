С улиц Актау откачали 110 кубометров дождевой воды

Сегодня, 18 января, в Актау идет дождь. За полдня с улиц города было откачано 110 кубометров воды. В акимате Актау предоставили информацию о проделанной на текущий момент работе.

Фото из архива

По данным городской администрации, в мероприятиях задействованы сотрудники коммунальных служб и спецтехника.

Проводится работа по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах.

За полдня с автомобильных дорог откачено 110 кубометров воды. В этих работах задействованы один ответственный мастер, семь рабочих, семь мотопомп, два автомобиля бойлер, два автомобиля Газель, - сообщили в акимате.

Работы проведены по следующим адресам:

пересечение автомобильных дорог №24 и №31, возле здания «Таможня»;

16 микрорайон, окрестности ЖК «Инара»;

между 32Б и 31Б микрорайонами;

17 микрорайон «Халық арена».

Мероприятия по городу продолжаются, - заверили в городском акимате.

Напомним, МЧС РК совместно с «Казгидромет» РГП предупреждили об ухудшении погоды в Мангистау. По данным «Казгидромет» в Актау 18 января ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с. По информации «Gismeteo», 18 января синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дождь в Актау. Температура днем составит +5°C, а ночью +4°C. Дождь будет идти весь день и продлится до самой ночи.