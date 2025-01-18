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18.01.2025, 14:10

Объявлен конкурс на лучший детский рисунок о леопарде, проживающем в Мангистау

Общество 0 1 304 Лиана Рязанцева

В Казахстане стартовал республиканский конкурс на лучший детский рисунок на тему «Леопард в Казахстане» и предложение имени для леопарда, который в настоящее время проживает в Мангистау. Об этом сообщил кандидат биологических наук, участник команды проекта по изучению и охране диких кошек в Казахстане Марк Пестов.

Фото с фотоловушки, установленных в Устюртском заповеднике
Фото с фотоловушки, установленных в Устюртском заповеднике

Марк Пестов сообщил редакции Lada.kz, что общественный фонд «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» (BRCC), который является основным исполнителем «леопардового» проекта в Казахстане, поддерживает инициативу Устюртского заповедника и при поддержке Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) объявил республиканский конкурс на лучший детский рисунок по теме «Леопард в Казахстане» и личное имя для леопарда, проживающего в настоящее время в Мангистау.

Детские рисунки и варианты имени для леопарда, а также возможные вопросы, связанные с проведением конкурса, будут приниматься до 30 апреля 2025 года включительно с указанием темы сообщения «леопард».

Рисунки принимаются в электронном (оцифрованном) виде по адресу: leopard@brcc.kz  К каждому рисунку обязательно должна прилагаться контактная информация его автора – ФИО, возраст (до 16 лет включительно), почтовый адрес с индексом  и контактный телефон. В состав жюри войдут исследователи, занимающиеся изучением леопарда в Мангистау. Результаты конкурса и лучшие рисунки будут размещены на сайте BRCC: https://www.brcc.kz/news/ не позже 31 мая 2025 года. Победители конкурса получат на память грамоты от «леопардового» проекта, карманные календари с оригинальными фотографиями переднеазиатского леопарда и красочное пособие «Кошки пустынь Казахстана», - рассказал Марк Пестов.

Напомним, переднеазиатского леопарда вновь заметили в Устюртском заповеднике. Сотрудники Устюртского природного заповедника завершили очередную проверку фотоловушек, установленных в рамках международного проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда. Оказалось, что с 29 октября по 21 декабря прошлого года большую кошку на территории заповедника удалось зафиксировать четырежды.

В сентябре 2024 года камеры, установленные на территории заповедника Манашы, зафиксировали движение леопарда. 

 

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