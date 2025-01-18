Мангистау стал лидером среди регионов по неосвоению бюджета

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Ежегодно для реализации программ развития и текущих региональных программ из республиканского бюджета выделяются целевые трансферты бюджетам областей и городов республиканского значения.

Так, в 2024 году из республиканского бюджета было выделено 1,9 трлн тенге, из них 276,4 млрд тенге на реализацию текущих программ, а более 1,5 трлн тенге на реализацию программ развития.

По информации аналитиков, Мангистауская область возглавила список аутсайдеров.

Наибольшее и критическое неисполнение целевых трансфертов пришлось на Мангистаускую область: доля исполнения в регионе составила всего 85,1%. А теперь внимание: сумма неисполненных трансфертов достигла 17,6 млрд тенге, из них экономия составила всего 649 млн тенге, а неосвоение — сразу 16,9 млрд тенге. Даже на республиканском уровне это очень большие средства, а уж на региональном — тем более, - сообщают аналитики.

В тройке проблемных регионов также оказались Атырауская (доля исполнения — 94,2%, сумма неисполнения — 4,2 млрд тенге) и Акмолинская (доля исполнения — 97,2%, сумма неисполнения — 3,5 млрд тенге) области.

В целом в 9 из 20 регионов РК сумма неисполнения целевых трансфертов превысила 1 млрд тенге, и это на самом деле серьёзная проблема. Все эти средства должны были пойти на реализацию различных проектов для улучшения качества жизни населения, но не были использованы по самым разным причинам, - подчеркивают аналитики.

Лидером по освоению средств стала столица: 100%. Остаток суммы составил всего 88,3 млн тенге.

Высокий уровень исполнения целевых трансфертов — по 99,9% — продемонстрировали Восточно-Казахстанская область (сумма неисполнения — 69,8 млн тенге, из них экономия бюджета — 8,1 млн тенге, неосвоение — 61,7 млн тенге) и Кызылординская область (сумма неисполнения — 120,8 млн тенге, из них экономия бюджета — 36,6 млн тенге, неосвоение — 84,3 млн тенге).

В пятёрку лучших также вошли Туркестанская область и Шымкент: уровень исполнения целевых трансфертов составил 99,8% у каждого из этих регионов.

Напомним, в 2023 году Мангистау вошёл в число регионов с неосвоенным бюджетом.

Заместитель акима Мангистауской области по финансово-экономическим вопросам Аббат Урисбаев рассказал, на что были направлены бюджетные средства региона в 2024 году.

Назван объем бюджета в Актау на 2025 год.