На акима села Таушык наложили штраф в 400 тысяч тенге

Департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области выявлены признаки антиконкурентных действий со стороны акима села Таушык Тупкараганского района. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Фото с сайта drive2.ru, автор Дмитрий Матросов

Выяснилось, что аппаратом акима села заключены договоры с государственными коммунальными предприятиями, ограничивающие конкуренцию путем необоснованного проведения конкурсов государственных закупок из одного источника по услугам уличного освещения находящегося в конкурентной среде.

Департаментом в отношении акимата села внесен акт антимонопольного реагирования в виде уведомления, которое исполнено в полном объеме.

В связи с этим ведомством по факту непредоставления запрашиваемой антимонопольным органом информации в установленный срок в отношении главы Таушыка был наложен штраф в размере 100 МРП, или 393 200 тенге.

Ранее на крупную сумму был оштрафован заместитель акима областного центра. Как было установлено, он занимался ведением бизнеса, работая на госслужбе, что запрещено законодательством РК.