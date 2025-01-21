Закладчикам наркотиков смягчили наказание в Казахстане – полиция Мангистау

Распространители наркотиков, они же закладчики, теперь будут отбывать сроки в местах лишения свободы меньше. При этом для изготовителей запрещенных веществ и организаторов наркобизнеса, наказание, напротив, ужесточили. Старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области Камиль Будайчиев на брифинге прояснил новшества закона, подписанного Президентом страны в конце декабря прошлого года.

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Президент Республики Казахстан 27 декабря 2024 года подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих веществ».

Новые нормы этого закона вступят в силу с 3 марта 2025 года и будут направлены на борьбу с наркопреступлениями. Они также предусматривают послабления наказаний для рядовых закладчиков, впервые совершивших правонарушение в этой сфере.

По словам спикера, в отношении рядовых распространителей наркотиков будут смягчены наказания (максимально от пяти до 12 лет лишения свободы, ранее до 15 лет).

При этом ужесточено наказание для изготовителей запрещенных веществ и организаторов наркобизнеса (от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы).

Эти меры создают возможности для перевоспитания молодых людей, впервые совершивших наркопреступления.

Таким образом, молодым людям, вступившим на путь исправления, открывается возможность более раннего освобождения и начала новой жизни. Кроме того, ожидается сокращение численности заключенных за счет пересмотра судами обращений данной категории осужденных, - говорит оперуполномоченный УПН ДП Мангистауской области майор полиции Пердегуль Кобесинова.

Также впервые вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров.

Ранее предусматривалась только ответственность за контрабанду прекурсоров, а теперь незаконное обращение и оборот подконтрольных веществ также будет считаться преступлением.

Прекурсоры, широко используемые в таких отраслях, как металлургия, промышленность, лаборатории, фармацевтика, химическая промышленность (толуол, ацетон, серная кислота и т.д.), могут быть использованы для изготовления наркотиков, свободный оборот которых опасен для общества.

Свободный оборот и реализация сильнодействующих веществ (закись азота, тропикамид и др.) также будут вне закона, а виновные лица будут привлекаться к уголовной ответственности, - добавил Камиль Будайчиев.

Спикеры отмечают, что изменения в принятом законе придадут новый импульс борьбе с наркопреступлениями и создадут справедливую систему уголовной ответственности, а также защитят общество от угроз, связанных с наркотиками.

С вступлением закона в силу начнется новый этап борьбы с наркобизнесом и его негативными проявлениями в обществе и стране.

Напомним, редакция Lada.kz сделала серию материалов, посвященных тому, как выглядит современный наркобизнес и каким образом уберечь себя и своих близких от расставленных сетей. Так, прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области Гани Бурамбаев сообщил о том, что все чаще в списке подозреваемых оказываются дети. Их привлекают «для работы», а также подсаживают на синтетические вещества. Директор центра психического здоровья Мади Токанов, спикер второго выпуска подкаста «Что-то неладное», доступно и понятно описал причины, по которым люди «подскаживаются» на синтетические наркотики, и вид зависимости, который образуется в мозге после первого употребления. Также редакция Lada.kz поговорила с зависимым от «синтетики» человеком, который поделился своей историей и рассказал, как потерял семью, работу, друзей, близких, а также интерес к жизни после того, как стал употреблять запрещенные препараты.