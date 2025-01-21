Реклама наркотиков в чате акимата Мангистауской области возмущает пользователей

Подобные сообщения от распространителей наркотических средств появляются в чате не первый раз, и их постоянно удаляют. Однако пользователей возмущает сам факт появления подобной рекламы.

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В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на работу Telegram-чата акимата Мангистауской области. В нем часто стала появляться реклама наркотиков. Пользователи Сети считают, что чат создан для решения проблем жителей региона, а не для распространения наркотиков.

В чате, где сидят все руководители, начальники города и области, в том числе департамента полиции и прокуратуры, спокойно рекламируют наркотики, - возмутились пользователи чата.

Как отмечают пользователи чата, подобные сообщения постоянно удаляются, но сам факт существования подобных постов возмущает жителей области.