Жители Мангистау оказали помощь застрявшим водителям на трассе Астана-Алматы

В редакцию Lada.kz поступило сообщение с благодарностью жителям Мангистауской области, оказавшим помощь водителям, застрявшим на трассе Астана-Алматы из-за непогоды.

Фото: кадр видео

В сообщении отмечалось, что группа молодых людей из Мангистауской области на черной Priora с номерами 361AEW12 привозила воду и хлеб водителям, застрявшим на трассе Астана-Алматы.

Наши земляки также поделились продуктами питания, кефиром и напитками с застрявшими водителями.

Автомобилисты выразили благодарность жителям Мангистау.

Ребята с запада, побывавшие в Карагандинской области, проявили мужество и единство. Спасибо им за помощь!, - говорится в сообщении.

Ранее жителей Актау растрогало видео прощания школьников с учителем. Подробнее по ссылке.