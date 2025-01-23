Жители Актау просят сделать парковку возле коррекционного детского сада

В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города обратились с просьбой к властям с предложенем организовать парковку возле специального (коррекционного) детского сада №4, который посещают воспитанники с нарушением слуха, задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи. По словам родителей малышей, вход в здание затруднен из-за больших луж и грязи.

Фото жителей Актау

Жители Актау опубликовали фотографии и обращение к городским властям, в котором призывают обратить внимание на состояние дорог вблизи детского сада.

Это специальный детский сад №4 в 11-м микрорайоне для детей с нарушениями слуха, зрения и задержкой психического развития. Пожалуйста, сделайте парковку, потому что там, где лужи, вообще нет парковочных мест, и плюс – невозможно пройти пешком. Это ведь входит в обязанности акимата, почему уже столько лет ничего не сделали?, - жалуются родители воспитанников сада.

Корреспондент редакции обратилась за комментарием в Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Там заверили, что в этом году парковку обязательно сделают.

По данному адресу уже установлены бордюры, а в этом году будет уложен асфальт и построена парковка, - сообщили в отделе ЖКХ.

Напомним, власти областного центра пообещали в этом году также отремонтировать дороги у школы № 23 в 28А микрорайоне и у школы №17 в 13 микрорайоне.