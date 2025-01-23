18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.91
544.25
5.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.01.2025, 16:42

Жители Актау просят сделать парковку возле коррекционного детского сада

Общество 0 1 106 Лиана Рязанцева

В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города обратились с просьбой к властям с предложенем организовать парковку возле специального (коррекционного) детского сада №4, который посещают воспитанники с нарушением слуха, задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи. По словам родителей малышей, вход в здание затруднен из-за больших луж и грязи.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители Актау опубликовали фотографии и обращение к городским властям, в котором призывают обратить внимание на состояние дорог вблизи детского сада.

Это специальный детский сад №4 в 11-м микрорайоне для детей с нарушениями слуха, зрения и задержкой психического развития. Пожалуйста, сделайте парковку, потому что там, где лужи, вообще нет парковочных мест, и плюс – невозможно пройти пешком. Это ведь входит в обязанности акимата, почему уже столько лет ничего не сделали?, - жалуются родители воспитанников сада.

Корреспондент редакции обратилась за комментарием в Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Там заверили, что в этом году парковку обязательно сделают.

По данному адресу уже установлены бордюры, а в этом году будет уложен асфальт и построена парковка, - сообщили в отделе ЖКХ.

Напомним, власти областного центра пообещали в этом году также отремонтировать дороги у школы № 23 в 28А микрорайоне и у школы №17 в 13 микрорайоне. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Какие парковки? Как обычно все уже продано под частную застройку.
23.01.2025, 12:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцевНовости Казахстана
26.12.2024, 13:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...