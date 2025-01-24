Собака напала на ребенка: врачи Актау рассказали о состоянии пострадавшего

По информации пресс-службы управления здравоохранения региона, сегодня, 24 января, состояние ребенка 2009 года рождения, пострадавшего от укусов собаки, оценивается как средней тяжести. Мальчик получает все необходимое лечение.

Фото: архив Lada.kz

Ребенок поступил в больницу с множественными ранами в виде укусов в области обеих предплечий и кисти. Его состояние медики оценивали как тяжелое. В настоящий момент пациент идет на поправку.

Пациент госпитализирован в травматологическое отделение Мангистауской областной детской больницы. Состояние стабильное. Назначено лечение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

По информации лечащего врача Нурсултана Нурымова, для профилактики бешенства ребенок также получает специальную терапию.

Напомним, в селе Акшукур Тупкараганского района на ученика школы-гимназии напала собака. Отмечалось, что животное было не бродячим, его владельца установили.