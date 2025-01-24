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24.01.2025, 15:37

Ребенка покусала собака: зоозащитники Мангистау выступили с заявлением

Общество 0 1 883 Наталья Вронская

Случай нападения собаки на мальчика не оставила общественность равнодушной. В социальных сетях вновь разгораются споры о необходимости отстрела собак. Зоозащитники фонда «Шанс» выступили с обращением к населению.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Видео с обращением было опубликовано в Instagram общественного фонда «Шанс». В организации признали, что случай действительно неприятный, однако призвали население смотреть в глубь проблемы.

Больше всего меня изумляют комментарии под этим постом. То есть для какой-то части населения безответственное обращение с животными - это настолько большая норма, что они обвиняют зоозащиту в самом существовании этой собаки на улице, игнорируя тот факт, что у этой собаки был владелец, хотя именно зоозащита много лет трубит о необходимости ужесточения правил содержания животных для их владельцев. Также зоозащитники ратуют о сокращении поголовья животных, не только бездомных, но и хозяйственных, настаивая на массовой стерилизации. Ни один уважающий себя зоозащитник не передаст собаку в безответственные руки, где нет базовых условий для питомца. Как минимум, это наличие забора, а для больших пород – вольера. Если эта история - действительно правда, а не очередной вброс с целью оправдать незаконный массовый отстрел во всех городах Казахстана, то мы ждем привлечения хозяина к уголовной ответственности, и мальчику скорейшего выздоровления, - сказала зоозащитник из Актау.

Напомним, 21 января в селе Акшукур Тупкараганского района на ученика школы-гимназии напала собака. Отмечалось, что животное было не бродячим, его владельца установили. Сегодня, 24 января, врачи рассказали о состоянии пострадавшего.

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