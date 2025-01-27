Буллинг в школе-лицее №7 Актау: родители обратились с заявлением в полицию и прокуратуру

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау Сергей Жигунов. Он рассказал о том, что его дочь учится в 6 классе школы-лицее №7, расположенной в 5 микрорайоне, а его супруга работает здесь же завучем, учителем русского языка и литературы. Мужчина сообщил, что его дочь стала жертвой буллинга со стороны одноклассника, также была задеты честь и достоинство его супруги.

Фото: коллаж автора

Сергей Жигунов рассказал, что на мобильный телефон его дочери со стороны одноклассника стали поступать пугающие сообщения о похищении, изнасиловании и надругательстве.

Дочь показала мне все сообщения с угрозами расправы от одноклассника и с неизвестного номера, а также оскорбления и матерные выражения, направленные в адрес моей семьи, в том числе моей супруги, которая работает учителем и завучем в этой же школе. Я начал выяснять обстоятельства и написал заявление в полицию, после чего была установлена личность мальчика, который присылал эти сообщения. Оказалось, что он действовал по просьбе своего друга, того же одноклассника моей дочери, который также отправлял ей угрозы через SMS, - рассказал отец школьницы.

Сергей Жигунов пояснил, что претензий к этому мальчику у него нет, так как он поговорил с отцом ребенка, который принес извинения.

Однако, мужчина отметил, что решил придать огласке ситуацию, потому что мама одноклассника дочери отказалась признать вину сына, и даже не принесла извинений. Более того, используя свое положение в родительском комитете, она выставляет все так, будто виновата сама девочка.

Сергей Жигунов написал заявление в первую очередь директору школы, в управление образования, ювенальную полицию и прокуратуру города.

После того, как я написал заявление директору школы, администрация вызвала меня и маму этого мальчика. Однако, вместо того, чтобы извиниться, эта женщина отказалась ознакомиться со скринами переписки. Она заявила, что не собирается вмешиваться в детские дела, мол, пусть дети сами решают свои проблемы. Но это уже не просто детские дела, когда в отношении моего ребенка звучат такие угрозы, как изнасилование. Директор школы также напомнила этой женщине о возможной административной ответственности за буллинг и защите статуса учителя, поскольку в адрес завуча школы, то есть моей супруги, также были направлены оскорбительные сообщения, - говорит Сергей.

Отец шестиклассницы отметил, что администрация школы отреагировала должным образом, но он хочет добиться справедливости и привлечь к административной ответственности родителей одноклассника своей дочери.

Я написал заявление в полицию и в прокуратуру, в котором прошу содействия в исключении этого мальчика из школы и привлечении его родителей к административной ответственности. Мне скрывать нечего, все скриншоты сообщений у меня есть, и я требую, чтобы родители понесли ответственность за поступки своего ребенка, - заключил Сергей Жигунов.

Lada.kz направила запросы в отдел образования и департамент полиции региона. Редакция обязательно опубликует результаты проверки данного инцидента.

Школа-лицей №7 не в первый раз оказывается в эпицентре скандалов.

Напомним, в 2023 году родительница школы-лицея №7 пожаловалась на денежные сборы в учебном заведении. По её словам, она исправно сдавала деньги родительскому комитету до тех пор, пока не выяснилось, что классному руководителю за счёт родителей подарили путёвку в Грузию.