Запретить строительство многоэтажки требуют жители Актау

Стройка, по словам жителей микрорайона «Самал», проводится без разрешения городских властей, вопреки желанию жителей.

В этом районе не должны строиться многоквартирные высокоэтажные дома. Надо немедленно запретить стройку и применить законные меры к виновным. Явное наплевательское отношение к людям, а также к властям, - говорят жители микрорайона «Самал».