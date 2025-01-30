Запретить строительство многоэтажки требуют жители Актау

Жители утверждают, что в микрорайоне «Самал» спешно ведется строительство многоэтажного дома без разрешения властей. На претензии ответили в отделе архитектуры и градостроительства Актау.
Стройка, по словам жителей микрорайона «Самал», проводится без разрешения городских властей, вопреки желанию жителей.
В этом районе не должны строиться многоквартирные высокоэтажные дома. Надо немедленно запретить стройку и применить законные меры к виновным. Явное наплевательское отношение к людям, а также к властям, - говорят жители микрорайона «Самал».
Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в отделе архитектуры и градостроительства города.
Согласно обращению собственника земельного участка, на котором ведутся строительно-монтажные работы, отделом архитектуры акимата города выдано архитектурно-планировочное задание на проектирование. Однако эскизный проект строящегося объекта местным исполнительным органом не согласован, - ответили чиновники.
Lada.kz ожидает комментарий от управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.
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