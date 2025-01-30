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29.01.2025, 20:59

Цены на картошку проверили чиновники в Актау

Общество 0 1 167 Сергей Кораблев

Картофель из стабилизационного фонда ежедневно доставляется в гипермаркет «Анвар», расположенный в микрорайоне Шыгыс-2, и продается потребителям по цене 176 тенге за килограмм. Данные по ценам в торговых точках предоставили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Фото автора
Фото автора

В настоящее время торговые сети получают новую партию картофеля:

  • «Дана» в 12 микрорайоне по цене 184 тг/кг;
  • «Дана» в 11А микрорайоне по цене 175 тг/кг;
  • «Дана» в 16 микрорайоне по цене 184 тг/кг;
  • «Дана» в 31 микрорайоне по цене 184 тг/кг;
  • «Дана» в 3А микрорайоне по цене 175 тг/кг;
  • «Аман» в 28 микрорайоне по цене 177 тг/кг;
  • «Лидер» в 28 микрорайоне по цене 184 тг/кг;
  • «Алтын Фуд» в 26 микрорайоне по цене 176 тг/кг;
  • «Анвар» в 12 микрорайоне по цене 176 тг/кг;
  • «Анвар» в 27 микрорайоне по цене 176 тг/кг;
  • «Дина» в 33 микрорайоне по цене 177 тг/кг;
  • «Рахат» в селе Мангистау по цене 184 тг/кг;
  • «Рахат» в селе Атамекен по цене 184 тг/кг;
  • «Заман» в селе Жетыбай по цене 184 тг/кг;
  • «Камила» в селе Жетыбай по цене 184 тг/кг;
  • «Нур» в Жанаозене по цене 176 тг/кг.

В торговых точках, не заключивших договоры на поставку овощей из стабилизационного фонда, цена на картофель варьируется от 350 до 400 тенге за килограмм.

Между тем жители Актау продолжают присылать в редакцию фотографии с ценами, которые превышают даже стоимость в 400 тенге. 

Напомним, в регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. По заверениям властей, для сдерживания цен на овощ в регионе активно работает стабилизационный фонд.

В областной администрации ответили, есть ли ограничения в реализации картошки в нашем регионе.

Корреспондент Lada.kz решил проверить, повысилась ли цена на картофель в торговых точках города спустя два дня.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
444
444
В некоторых случаях лучше поздно , чем никогда.
29.01.2025, 21:20
444
444
В некоторых случаях лучше поздно , чем никогда.
29.01.2025, 21:20
444
444
В некоторых случаях лучше поздно , чем никогда.
29.01.2025, 21:20
444
444
В некоторых случаях лучше поздно , чем никогда.
29.01.2025, 21:20
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