Цены на картошку проверили чиновники в Актау

Картофель из стабилизационного фонда ежедневно доставляется в гипермаркет «Анвар», расположенный в микрорайоне Шыгыс-2, и продается потребителям по цене 176 тенге за килограмм. Данные по ценам в торговых точках предоставили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области.
В настоящее время торговые сети получают новую партию картофеля:
В торговых точках, не заключивших договоры на поставку овощей из стабилизационного фонда, цена на картофель варьируется от 350 до 400 тенге за килограмм.
Между тем жители Актау продолжают присылать в редакцию фотографии с ценами, которые превышают даже стоимость в 400 тенге.
Напомним, в регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. По заверениям властей, для сдерживания цен на овощ в регионе активно работает стабилизационный фонд.
В областной администрации ответили, есть ли ограничения в реализации картошки в нашем регионе.
Корреспондент Lada.kz решил проверить, повысилась ли цена на картофель в торговых точках города спустя два дня.
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