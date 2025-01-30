Цены на картошку проверили чиновники в Актау

Картофель из стабилизационного фонда ежедневно доставляется в гипермаркет «Анвар», расположенный в микрорайоне Шыгыс-2, и продается потребителям по цене 176 тенге за килограмм. Данные по ценам в торговых точках предоставили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области.

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В настоящее время торговые сети получают новую партию картофеля:

«Дана» в 12 микрорайоне по цене 184 тг/кг;

«Дана» в 11А микрорайоне по цене 175 тг/кг;

«Дана» в 16 микрорайоне по цене 184 тг/кг;

«Дана» в 31 микрорайоне по цене 184 тг/кг;

«Дана» в 3А микрорайоне по цене 175 тг/кг;

«Аман» в 28 микрорайоне по цене 177 тг/кг;

«Лидер» в 28 микрорайоне по цене 184 тг/кг;

«Алтын Фуд» в 26 микрорайоне по цене 176 тг/кг;

«Анвар» в 12 микрорайоне по цене 176 тг/кг;

«Анвар» в 27 микрорайоне по цене 176 тг/кг;

«Дина» в 33 микрорайоне по цене 177 тг/кг;

«Рахат» в селе Мангистау по цене 184 тг/кг;

«Рахат» в селе Атамекен по цене 184 тг/кг;

«Заман» в селе Жетыбай по цене 184 тг/кг;

«Камила» в селе Жетыбай по цене 184 тг/кг;

«Нур» в Жанаозене по цене 176 тг/кг.

В торговых точках, не заключивших договоры на поставку овощей из стабилизационного фонда, цена на картофель варьируется от 350 до 400 тенге за килограмм.

Между тем жители Актау продолжают присылать в редакцию фотографии с ценами, которые превышают даже стоимость в 400 тенге.

Напомним, в регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. По заверениям властей, для сдерживания цен на овощ в регионе активно работает стабилизационный фонд.

В областной администрации ответили, есть ли ограничения в реализации картошки в нашем регионе.

Корреспондент Lada.kz решил проверить, повысилась ли цена на картофель в торговых точках города спустя два дня.