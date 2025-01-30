Кому положена денежная помощь к празднованию 9 Мая в Мангистау

В управлении координации занятости и социальных программ региона рассказали, кому в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выплатят единовременную социальную помощь.

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В управлении координации занятости и социальных программ дополнили ранее предоставленную редакции Lada.kz информацию. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне единовременную социальную помощь получат не только ветераны ВОВ и лица, приравненные к инвалидам войны, но и граждане, приравненные к ветеранам войны.

В регионе проживают 104 человека, приравненных к ветеранам войны. Им будет также оказана единовременная материальная помощь в размере 50 МРП, или 196 600 тенге, - сообщили в управлении.

В ведомстве добавили, что выплаты будут произведены накануне праздника 9 Мая.

Напомним, в этом году накануне 9 Мая - Дня Победы - за счет средств местного бюджета ветеранам ВОВ планируется оказать единовременную финансовую помощь в размере пяти миллионов тенге.

Кроме того, 100 ветеранам, приравненных к инвалидам войны, будет также оказана единовременная материальная помощь в размере 60 МРП, или 235 920 тенге.

В настоящее время в Мангистауской области проживают только два ветерана Великой Отечественной войны - Василий Салазкин и Ольга Заривняк.