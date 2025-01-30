Названа предварительная причина пожара в «Green Plaza» в Актау

Причиной пожара в жилом комплексе «Green Plaza», расположенном в 17 микрорайоне, стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото очевидцев

По данным ведомства, дознаватели продолжают работу по установлению причины пожара, однако уже определена его предварительная версия.

Предварительно, причиной пожара в жилом комплексе «Green Plaza» стала детская шалость, - заявили в ведомстве.

Напомним, 27 января, примерно в 18:20 часов, произошёл пожар в жилом комплексе «Green Plaza» в 17 микрорайоне. В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что на балконе в четырехкомнатной квартире, расположенной на 10 этаже, произошел пожар. Произошло возгорание домашних принадлежностей на площади 40 квадратных метров. Общая площадь квартиры 90 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18:38 часов. До прибытия подразделения 47 жильцов самостоятельно покинули здание, из них 16 детей. Жертв и пострадавших нет.