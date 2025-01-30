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30.01.2025, 15:52

Названа предварительная причина пожара в «Green Plaza» в Актау

Общество 0 2 925 Лиана Рязанцева

Причиной пожара в жилом комплексе «Green Plaza», расположенном в 17 микрорайоне, стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

По данным ведомства, дознаватели продолжают работу по установлению причины пожара, однако уже определена его предварительная версия.

Предварительно, причиной пожара в жилом комплексе «Green Plaza» стала детская шалость, - заявили в ведомстве.

Напомним, 27 января, примерно в 18:20 часов, произошёл пожар в жилом комплексе «Green Plaza» в 17 микрорайоне. В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что на балконе в четырехкомнатной квартире, расположенной на 10 этаже, произошел пожар. Произошло возгорание домашних принадлежностей на площади 40 квадратных метров. Общая площадь квартиры 90 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18:38 часов. До прибытия подразделения 47 жильцов самостоятельно покинули здание, из них 16 детей. Жертв и пострадавших нет. 

 

 

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