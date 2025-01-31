Повышение за «коммуналку»: в ТОО «МАЭК» разъяснили схему начисления по новым тарифам за воду

Квитанции с новыми тарифами придут к жителям Мангистау в марте этого года, сообщает ТОО «МАЭК» корреспонденту Lada.kz.

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Между тем, «экономить» на воде необходимо уже с завтрашнего дня, поскольку новые тарифы вступают в силу с 1 февраля.

Так, минимальный тариф по питьевой воде для физических лиц вырастет на 7,8% и составит 377, 41 тенге за кубический метр (в наст. время – 350, 05 тг/м3).

«Жители будут делиться на 4 подгруппы, в зависимости от количества потребления. Так, первая, самая минимальная, составит до 3 м3 в месяц на 1 человека. Например, если у вас дома прописано 3 человека, соответственно, минимальное потребление для вас в месяц – 9 кубов. Тогда вы оплачиваете по тарифу 377,41 тенге за куб)», - пояснили в компании.

Если же семья не «уместилась» в положенные 3 куба на человека, то их будут подсчитывать по другим категориям.

«Так, по 2 подгруппе норма на человека 2 куба, тариф 438,41 тенге. К примеру, вы потратили 5 кубов, живете один. Значит, первые три куба подсчитают по 1 подгруппе, то есть по минимальному тарифу, а оставшиеся 2 куба уже по тарифу 438,41 тенге», - сообщили в ТОО «МАЭК».

Те, кто потребляет от 5 до 10 кубов в месяц на человека, будут платить за «излишки» по тарифу 511,48 тенге.

Если ваше потребление превышает 10 кубов на человека, то тариф вырастет до 633, 26 тенге за куб.

Например, если семья из двух человек потратила за месяц 22 куба воды, то их будут подсчитывать сразу по 4 подгруппам:

По 1 подгруппе (при норме потребления 3 м3 на 1 человека) :

2 чел. * 3 м3 * тариф 389,70 = 2 338,20 тенге (за 6 кубов)

По 2 подгруппе (при норме потребления 2 м3 на 1 человека):

2 чел. * 2 м3 * по тарифу 438,41 = 1 753,64 тенге (за 4 куба)

По 3 подгруппе (при норме потребления 5 м3 на 1 человека):

2 чел * 5 м3 * по тарифу 511,48 = 5 114,8 тенге (за 10 кубов)

По 4 подгруппе при норме потребления свыше 10 м3 на 1 человека:

2 м3 (остаток) * по тарифу 633, 26 = 1266, 52 тенге (за 2 куба)

Итого, квитанцию в конце месяца за подобное потребление условная семья получит в сумме 10 473, 16 тенге за 22 кубических метра питьевой воды на двоих человек. Таким образом, за первые три куба все жители Мангистау платят одинаковую стоимость. Переплачивают лишь те, кто употребляет чрезмерное (согласно нормам, прим. автора) количество воды.

Для тех, кто предпочитает не сдавать показания и платить "по среднему" на предприятии сообщили, что при не сдаче показаний начисление будет по тарифу 10м³ на человека.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 февраля в Мангистауской области повышается тариф на воду. Ранее, 26 апреля 2024 года, ТОО «МАЭК» совместно с представителями Мангистауского областного акимата провели публичные слушания, связанные с повышением тарифов на питьевую воду. «Изюминку» мероприятию добавил первый заместитель акима области, который принес на встречу 100 ведер.