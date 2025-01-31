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31.01.2025, 11:33

Повышение за «коммуналку»: в ТОО «МАЭК» разъяснили схему начисления по новым тарифам за воду

Общество 0 5 188 Наталья Вронская

Квитанции с новыми тарифами придут к жителям Мангистау в марте этого года, сообщает ТОО «МАЭК» корреспонденту Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Между тем, «экономить» на воде необходимо уже с завтрашнего дня, поскольку новые тарифы вступают в силу с 1 февраля.

Так, минимальный тариф по питьевой воде для физических лиц вырастет на 7,8% и составит 377, 41 тенге за кубический метр (в наст. время – 350, 05 тг/м3).

«Жители будут делиться на 4 подгруппы, в зависимости от количества потребления. Так, первая, самая минимальная, составит до 3 м3 в месяц на 1 человека. Например, если у вас дома прописано 3 человека, соответственно, минимальное потребление для вас в месяц – 9 кубов. Тогда вы оплачиваете по тарифу 377,41 тенге за куб)», - пояснили в компании.

Если же семья не «уместилась» в положенные 3 куба на человека, то их будут подсчитывать по другим категориям.

«Так, по 2 подгруппе норма на человека 2 куба, тариф 438,41 тенге. К примеру, вы потратили 5 кубов, живете один. Значит, первые три куба подсчитают по 1 подгруппе, то есть по минимальному тарифу, а оставшиеся 2 куба уже по тарифу 438,41 тенге», - сообщили в ТОО «МАЭК».

Те, кто потребляет от 5 до 10 кубов в месяц на человека, будут платить за «излишки» по тарифу 511,48 тенге.

Если ваше потребление превышает 10 кубов на человека, то тариф вырастет до 633, 26 тенге за куб.

Например, если семья из двух человек потратила за месяц 22 куба воды, то их будут подсчитывать сразу по 4 подгруппам:

По 1 подгруппе (при норме потребления 3 м3 на 1 человека) :

2 чел. * 3 м3 * тариф 389,70 = 2 338,20 тенге (за 6 кубов)

По 2 подгруппе (при норме потребления 2 м3 на 1 человека):

2 чел. * 2 м3 * по тарифу 438,41 = 1 753,64 тенге (за 4 куба)

По 3 подгруппе (при норме потребления 5 м3 на 1 человека):

2 чел * 5 м3 * по тарифу 511,48 = 5 114,8 тенге (за 10 кубов)

По 4 подгруппе при норме потребления свыше 10 м3 на 1 человека:

2 м3 (остаток) * по тарифу 633, 26 = 1266, 52 тенге (за 2 куба)

Итого, квитанцию в конце месяца за подобное потребление условная семья получит в сумме 10 473, 16 тенге за 22 кубических метра питьевой воды на двоих человек. Таким образом, за первые три куба все жители Мангистау платят одинаковую стоимость. Переплачивают лишь те, кто употребляет чрезмерное (согласно нормам, прим. автора) количество воды.

Для тех, кто предпочитает не сдавать показания и платить "по среднему" на предприятии сообщили, что при не сдаче показаний начисление будет по тарифу 10м³  на человека. 

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 февраля в Мангистауской области повышается тариф на воду. Ранее, 26 апреля 2024 года, ТОО «МАЭК» совместно с представителями Мангистауского областного акимата провели публичные слушания, связанные с повышением тарифов на питьевую воду. «Изюминку» мероприятию добавил первый заместитель акима области, который принес на встречу 100 ведер.

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
В Казахстане официально отменили государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. Приказ подписал министр энергетики. Он вступил в силу в полночь 30 января. При превышении нормы потребления воды в 3 кубометра плата за сверхнормативное потребление увеличивается на 20%, при превышении 5 кубометров тариф возрастает на 50%, а при превышении 10 кубометров или отсутствии приборов учета плата за воду увеличивается в два раза. Новый алгоритм тарификации предусматривает принцип «чем больше потребляешь, тем больше платишь», то есть для потребителей, неэкономно расходующих воду, тарифы становятся выше. Средства, поступающие от увеличения тарифов для неэкономных потребителей, будут направлены на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Объем внешнего долга Республики Казахстан на 1 октября 2024 года составил 165,8 млрд. долл. США , увеличившись с начала 2024 года на 2,3 млрд. долл. Нацфонд РК истощен, разворавали, народ сделать нищими! Размер налога на добавочную стоимость в Казахстане могут повысить до 20% — сейчас он составляет 12%. в надежде на то что повышение НДС поможет подлатать дыры в госбюджете. При принятии этих мер в бюджет планируют дополнительно собрать 7,5 трлн тенге. Эта сумма будет взята из наших с вами денег. То есть с каждого гражданина Казахстана, включая младенцев, государство дополнительно соберет 375 000 тенге в виде НДС. Средняя зарплата в Казахстане составляет 390 328 тенге, и при поднятии ставки НДС каждый казахстанец должен будет отдать в бюджет практически одну зарплату в год
31.01.2025, 12:58
Ingul
Ingul
Единственное, что делают наши энергетики без сбоев, это поднятие цен на свои услуги. А про качество этих услуг лучше не вспоминать.
31.01.2025, 09:49
Argallo
Argallo
Только что подняли и опять собираются поднять? Сами же свой график нарушают...
31.01.2025, 09:02
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