Прокуратура прокомментировала приговор по делу о смерти спортсменки из Актау

Прокуратура Мангистауской области прокомментировали приговор в отношении пятерых мужчин, из-за жестоких действий которых погибла спортсменка Алина Серикова.

Фото: Lada.kz

Как сообщил прокурор области Айдос Майлыбаев, в акте надзора прокуратура принципиально отстаивала свою последовательную позицию, не соглашаясь с квалификацией и назначением чрезмерно мягких наказаний пятерым осужденным, настаивая на пожизненном заключении зачинщика преступления.

В результате, основному фигуранту апелляцией назначено пожизненное лишение свободы, а его четверо пособников проведут за решеткой от 13 до 16 лет.

Апелляционный приговор вступил в законную силу, - отметил Айдос Майлыбаев.

Напомним, сегодня, 31 января, был оглашен апелляционный приговор по делу погибшей Алины Сериковой. Подробности, фотографии и видео – по ссылке.

Кроме того, Мангистауский областной суд подробно разъяснил, по каким статьям проходил каждый фигурант уголовного дела.