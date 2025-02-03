Общественные слушания по отоплению и горячей воде пройдут в Актау

Завтра, 4 февраля, в Доме дружбы пройдут повторные публичные слушания по поводу повышения тарифов, сообщается в телеграм-канале акимата Мангистауской области. Данную информацию корреспонденту Lada.kz подтвердили в ТОО «МАЭК».

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Публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК» на повышение тарифов пройдут во вторник, в 16 часов дня.

«Приходите, пожалуйста, обсудим объективность необходимости повышения цены на горячую воду и отопление в 2025 году. Будут присутствовать как руководство ТОО МАЭК и департамента комитета по регулированию естественных монополий, так и жители Актау, общественники. Выступить, возразить и задать вопросы по существу может любой из граждан», - говорится в объявлении.

Место проведения: 34 мкр., Ассамблея народа Казахстана, здание №9 «Достық Үйі».

Напомним, повышение тарифов на питьевую воду уже начало действовать с 1 февраля 2025 года. Новый порядок начисления объяснили в ТОО «МАЭК».