Комментарий специалистов: складирование песка и мусора с дорог Актау под деревья объяснили чиновники

Видеозапись, где работники коммунальной службы скидывали песок с мусором под растущие туи, прокомментировали в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Чиновники объяснили, что таким образом у них работают коммунальные службы.
Дворники собирают песок на тротуар, либо под деревья. А позже эту смесь грузят в спецтехнику, - такой ответ дали чиновники необычным действиям коммунальщиков.
Напомним, действия дворников жители Актау назвали дилетантскими.
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