В поисках объективности! Дело экс-председателя Актауского суда рассматривает районная инстанция

Корреспондент Lada.kz обратился в пресс-службу суда Мангистауской области с вопросом, почему уголовное дело против экс-председателя Актауского городского суда рассматривается не в городском, а в районном суде.

Коллаж автора

Редакцию Lada.kz удивил тот факт, что судебный процесс по делу экс-председателя Актауского городского суда проходит в районном суде, поскольку территориально он должен рассматриваться в городском суде.

На запрос корреспондента редакции в пресс-службе суда Мангистауской области ответили не сразу, но спустя несколько дней сообщили следующее:

Дело экс-председателя Актауского городского суда Б. Шайдуллина было передано в Мунайлинский районный суд с целью обеспечения полноты и всестороннего объективного рассмотрения дела, — заключили в пресс-службе суда.

Напомним, что 29 января 2025 года в Мунайлинском районном суде начался судебный процесс по делу экс-председателя Актауского городского суда и частного судебного исполнителя, обвиняемых в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.

На скамье подсудимых экс-председатель Актауского городского суда Мангистауской области Бауржан Шайдуллин и частный судебный исполнитель Ринат Джанахметов.

Подсудимым вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса. Бауржану Шайдуллину – часть 4 статьи 28, пункт 2 часть 3 статьи 367, часть 3 статьи 24, пункт 2 часть 3 статьи 190 УК РК.

Второму подсудимому - часть 4 статьи 28, пункт 2 часть 3 статьи 367 и часть 1 стати 190 УК РК.

Судебное разбирательство возглавляет председатель Мунайлинского районного суда Серик Наурызбаев.

Председатель Актауского городского суда Мангистауской области и частный судебный исполнитель обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. В июне 2024 года председателя Актауского суда арестовали. Также соучастник преступления, передававший деньги председателю Актауского городского суда, заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау.

В декабре 2024 года Агентством по противодействию коррупции завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя. 5 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.