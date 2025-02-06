Жителей Актау просят помочь приобрести продукты питания к 8 Марта одиноким бабушкам

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе» просит жителей Актау помочь купить продукты питания одиноким бабушкам к Международному женскому дню.
Руководитель общественного фонда Иман Досмухамбетов обратился к жителям Актау за помощью.
Скоро весна и придет Международный праздник 8 Марта! Мы хотим порадовать наших одиноких бабушек-инвалидов, которые находятся на нашем попечении, с праздником. В качестве подарка хотим преподнести продуктовые корзины. Если вы хотите поучаствовать, то можете привезти продукты питания к нам в офис, - обратился глава организации Иман Досмухамбетов.
Фонду необходимы следующие продукты: мука, сахар, масло растительное и сливочное, макароны, фрукты, курица, крупы, молоко.
Желающим помочь обращаться по номеру: +7 (702) 821-06-50 (Имангазы Досмухамбетов).
Адрес: 32В микрорайон, дом №12.
Отметим, Имангазы Досмухамбетов занимается благотворительной деятельностью более 15 лет. Ранее он рассказал корреспонденту Lada.kz о достижениях фонда. Подробности по ссылке.
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