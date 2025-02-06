Жителей Актау просят помочь приобрести продукты питания к 8 Марта одиноким бабушкам

Руководитель общественного фонда Иман Досмухамбетов обратился к жителям Актау за помощью.

Скоро весна и придет Международный праздник 8 Марта! Мы хотим порадовать наших одиноких бабушек-инвалидов, которые находятся на нашем попечении, с праздником. В качестве подарка хотим преподнести продуктовые корзины. Если вы хотите поучаствовать, то можете привезти продукты питания к нам в офис, - обратился глава организации Иман Досмухамбетов.