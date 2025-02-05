Ветеран тыла из Актау отметила 100-летний юбилей

В Актау проживает ветеран тыла, пенсионерка Прикаспийского горно-металлургического комбината Нина Семеновна Дерягина. Сегодня, 5 февраля, ей исполнилось 100 лет. Глава города лично поздравил именинницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

По данным пресс-службы, Нина Семеновна Дерягина была участницей трудового фронта с первых дней Великой Отечественной войны и одной из первых жительниц Актау. Она трудилась в коммунальной сфере, на предприятиях МАЭК и в Прикаспийском горно-металлургическом комбинате.

Сегодня, 5 февраля, Нине Семеновне исполнилось 100 лет.

Аким Актау Абилкаир Байпаков вместе с Аманжолом Картбаем из городского Совета ветеранов навестили тыловика, поздравили её с юбилеем и выразили свою глубокую признательность и уважение.

Поздравляю с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет. Ваш жизненный путь – это пример мужества и стойкости. Вы пережили тяжелые годы и стали свидетелем важнейших исторических событий. Ваш труд и преданность делу вдохновляют нас и служат образцом для молодого поколения, - сказал глава областного центра.

Нина Семеновна поблагодарила гостей за поздравления и пожелала всем здоровья и мирного неба над головой.

Наопмним, ранее в управлении координации занятости и социальных программ региона рассказали, кому в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выплатят единовременную социальную помощь.

К слову, в настоящее время в Мангистауской области проживают только два ветерана ВОВ – Василий Салазкин и Ольга Заривняк.