Картофель - второй хлеб: корреспонденты Lada.kz проверили цены в супермаркетах Актау

По информации акимата области, из стабилизационного фонда в крупные торговые точки Мангистауской области была организована продажа картофеля по доступной цене - от 176 до 185 тенге за килограмм.

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Корреспонденты Lada.kz решили перепроверить информацию и лично убедиться в том, что в опубликованном списке магазинов действительно есть данный товар.

Так, по информации акимата, картофель из стабфонда можно приобрести в следующих торговых сетях:

«Дана» (2 точки), 12 мкр. – 176 тенге

«Дана», 11 мкр. – 175 тенге

«Дана», 16 мкр. – 175 тенге

«Дана», 31 мкр. - 184 тенге

«Дана», 3А мкр. – 175 тенге

«Аман», 28 мкр. – 177 тенге

«Лидер», 28 мкр. – 184 тенге

«Алтын Фуд», 26 мкр. – 160 тенге

«Анвар», 27 мкр. – 176 тенге

«Дина», 33 мкр. – 177 тенге

«Рахат», с. Мангистау – 185 тенге

«Рахат», с.Атамекен – 176 тенге

«Дана», с.Мангистау – 185 тенге

«Нур», г.Жанаозен – 176 тенге

В торговой точке «Дана», расположенной в 12А микрорайоне, рядом с ТЦ «Мечта», социальный картофель действительно есть. Его цена – 175 тенге за килограмм, даже ниже указанной стоимости.

«Это обман чистой воды. Вы видели эту картошку? Взглянуть больно. Там большую часть выбросить в мусорку придется, она вся плохая. И смысл мне покупать ее за 175 тенге, если из двух килограммов я получу всего один? Приходится брать за 395 тенге. На это и расчёт, мне кажется», - высказалась одна из покупательниц супермаркета.

Есть социальный картофель и в супермаркете «Лидер», расположенном в 28 микрорайоне. Его стоимость соответствует цифрам от акимата – всего 184 тенге за кило. При рыночной стоимости от 350 до 400 цена для покупателей кажется невероятной.

«Цена привлекательная, качество отталкивает. Мелкая, мягкая, много гнилых. И, тем не менее, все равно хорошо, что есть альтернатива. Раньше мы картошку покупали, даже не задумывались о цене. Мешками. Сейчас при стоимости 400 тенге уже и пять килограмм за раз брать накладно. Жалко, конечно. Понимаю, все хотят жить лучше, фермеры, перекупщики. Но, мне думается, что аппетиты нужно поумерить. Такая жадность приведет к тому, что урожай будет просто пропадать на прилавках», - говорит пенсионерка из Актау.

Важно отметить, что картофель по социальной цене представлен лишь в тех супермаркетах, что указаны в списке. Корреспонденты Lada.kz проверили «Дину» в торговом центре «Shum» и «Лидер» в торговом центре «Заман». На их прилавках картофель о 370 до 396 тенге, из стабфонда овощей нет.

Напомним, ранее корреспонденты Lada.kz проверяли, есть ли ограничения по продаже картофеля в регионе и следили за ростом цены на овощ.