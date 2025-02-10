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10.02.2025, 17:05

Редакцию Lada.kz привлекут к ответственности: что делать, если поступило сообщение о бомбе?

Общество 0 1 830 Лиана Рязанцева

В полиции региона заявили, что редакцию Lada.kz привлекут к ответственности за несвоевременное информирование правоохранительных органов, так как редакция не позвонила на «102» и не сообщила о полученном сообщении. Редакция выяснила, что должны делать жители Актау, если им поступило сообщение о заложенной бомбе.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

После публикации новости на сайте под заголовком «Сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау пришло на почту Lada.kz» в департаменте полиции региона сообщили корреспонденту, что редакция Lada.kz будет привлечена к ответственности за несвоевременное информирование правоохранительных органов.

Чтобы жители региона не столкнулись с подобной ситуацией, редакция выяснила, какие действия необходимо предпринять, если поступило сообщение о заложенной бомбе.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что если жители региона получили звонок или письмо на электронную почту с сообщением о заложенной бомбе, то они незамедлительно должны позвонить на номер «102».

Напомним, сегодня, 10 февраля, на официальную почту редакции Lada.kz поступило сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау. Корреспондент издания переслал это сообщение в пресс-службу департамента полиции, однако не сообщил об инциденте по номеру «102».

 

 

 

 

 

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