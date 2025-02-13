Благотворительная акция по сбору продуктов для животных пройдет в Актау

О сборе продуктов, лекарств и теплых вещей для кошек и собак объявило волонтерское движение «Пушистое счастье Актау».

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В акции по поддержке бездомных животных приглашают принять участие всех желающих.

Мероприятие пройдет в субботу, 15 февраля, на парковке площади Ынтымак в 11 микрорайоне с 13:00 до 15:00 часов.

Если вы не можете помочь материально, вы всегда можете поддержать животных по-другому: стать временным куратором, помочь с транспортировкой или распространить информацию, - обратились волонтеры.

Контактный телефон куратора акции Татьяны: +7 (708) 829-08-37.

Напомним, из-за утраты близкого человека директор фонда «Шанс» временно не сможет заботиться о питании собак. Волонтеры обратились к неравнодушным горожанам с просьбой о помощи в кормлении животных.