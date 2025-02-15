Аэропорт Актау хотят включить в состав специальных экономических зон

На портале «Открытые НПА» опубликован проект о включении нескольких крупных аэропортов страны в состав специальных экономических зон (СЭЗ).

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На сайте «Открытые НПА» 13 февраля появился проект документа с наименованием «О некоторых вопросах специальных экономических зон». Разработан проект министерством промышленности и строительства. Обсуждение проекта продлится до 28 февраля 2025 года.

Аэропорты планируют включить в состав региональных СЭЗ по поручению Президента о развитии мультимодальных центров. Целью проекта является внесение дополнения в приоритетные виды деятельности специальной экономической зоны «Морпорт Актау» в связи с расширением территории СЭЗ включением земельных участков в городах Актау и Жанаозен.

Обеспечение благоприятным инвестиционным климатом для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в рамках реализации проекта СЭЗ, который придаст дополнительный импульс для развития городов Астана, Алматы, Актау, Караганда и Шымкент, что позволит не только осуществлять программу импортозамещения, но и значительно повысит экспортный потенциал регионов, - сказано в проекте документа.

Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ города Актау, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области

После присоединения аэропорта территория СЭЗ «Морпорт Актау» увеличится с 1926,1719 до 3656,1719 гектара. Помимо портовой и индустриальной зон, появится новая логистическая зона (1730 га), ориентированная на развитие туризма, жилищного строительства и производства.

Напомним, о планах по внедрению специальных экономических зон (СЭЗ) в аэропортах Актау, Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе и Караганды сообщали в Министерстве транспорта РК еще в 2023 году.