Во сколько обходится 1 день содержания бездомных животных в Актау

Насколько результативно прошла благотворительная акция по сбору продуктов для животных и что на собранные средства смогут купить ее организаторы, узнавал корреспондент Lada.kz .

Фото организаторов акции

Благотворительную акцию, организованную волонтерскими движениями «Пушистое счастье Актау» и «Клуб добряков Актау», поддержало немало горожан.

В основном, по словам представителей организаций, люди принесли много крупы, мясных продуктов, а также мешки с сухим кормом.

Участники акции не жалели и теплые вещи для собак и кошек – они передали матрацы, одеяла, простыни.

Также волонтерам удалось собрать 59 500 тенге для животных. Две женщины передали сразу по 20 000 тенге.

Как говорит одна из организаторов мероприятия, Татьяна, мешок гречки сегодня обойдется 4850 тенге, а ячневой крупы – 4350 тенге. Помимо этого, еще нужно и мясо.

Для того, чтобы прокормить всех собак, а их более 100, уходит три мешка крупы в день. Есть и кошки, которых на данный момент 57.

Кроме этого, на содержание животных необходима еще и стружка древесная, которую приобретают сразу по 20 мешков. Стоимость одного – 500 тенге, плюс доставка 2000 тенге.

Для подопечных также заказывают воду. За водовозку отдают 10 000 тенге. Для приготовления еды требуются также дрова – 10 000 тенге, плюс 5000 тенге доставка.

Мясо волонтеры покупают у поставщика по 100 тенге за килограмм. Как минимум, его берут 150-160 килограммов – примерно на 15 000 тенге. Полтора мешка мяса хватает на один день.

Волонтерские движения планируют устраивать подобную благотворительную акцию ежемесячно.

Организаторы мероприятия добавили, у них на попечении есть животные, которым необходима помощь ветеринара. К слову, перед акцией Татьяна отвезла в клинику кота, которому повредили мордочку.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за утраты близкого человека директор фонда «Шанс» временно не сможет заботиться о питании собак. Волонтеры обратились к неравнодушным горожанам с просьбой о помощи в кормлении животных.