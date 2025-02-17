Дорога есть – разметки нет: водители просят власти обратить внимание на участок проезжей части в Актау

Спустя два месяца после ремонта дороги от здания ГКП «Каспий жылу, су арнасы» до 8 микрорайона разметку на асфальтовом покрытии так и не нанесли. Комментарий по создавшейся ситуации предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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Автодорога в 22 микрорайоне была сдана в эксплуатацию в начале декабря прошлого года. Как заявляют автовладельцы, остались недоработки: необходимо нанести дорожную разметку для безопасности участников дорожного движения.

Также, отмечают водители, на асфальтовом покрытии уже успели появиться дефекты, хотя оно почти новое.

Комментарий по ситуации корреспонденту Lada.kz предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Как выяснилось, объект еще не принят властями, работы завершены частично.

Выявленные дефекты будут устранены. Работы по нанесению разметки начнутся после потепления, - пообещали чиновники.

Напомним, в октябре прошлого года автовладельцы обратились в Lada.kz с жалобой на состояние дороги в 22 микрорайоне. Асфальт на этом участке сняли в сентябре, но затем длительное время не приступали к укладке нового покрытия.

Позже водители снова выразили недовольство затянувшимся ремонтом дороги. Люди попросили власти озвучить конкретные сроки окончания процесса.

В городской администрации тогда сообщили, что 7 и 8 декабря начнутся работы по асфальтированию дороги. В обещанный срок власти все-таки уложились.