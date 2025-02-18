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18.02.2025, 17:42

Ждём, пока долбанёт? Кто отвечает за открытый электрощит в центре Актау

Общество 0 800 Сергей Кораблев

На открытый щит уличного освещения у Ботанического сада просят обратить внимание местные жители - это происходит не впервые. Кто в итоге несет ответственность за данную установку, сообщили в городской администрации.

Фото жителей 11 микрорайона
Фото жителей 11 микрорайона

По жалобе жителей 11 микрорайона корреспондент Lada.kz обратился в ТОО «Белес строй», которое занималось обслуживанием данного щитка в прошлом году, когда произошла аналогичная ситуация. Выяснилось, что с 1 августа 2024 года они не работают на этом объекте.

В городском акимате сообщили, что ответственным за этот электрический щиток на сегодня является отдел ЖКХ.

На место направлены специалисты, которые устраняют проблему с открытой дверцей прибора, - заверили в администрации города.

Напомним, в прошлом году местный житель Бауыржан с семьей прогуливался вдоль Ботанического сада и увидел этот же щит освещения с открытой настежь дверцей. Это вызвало у него опасение за детей, которые могут из любопытства полезть внутрь. Тогда обслуживанием данного щита занималось ТОО «Белес строй». Специалисты компании закрыли дверцу электрощита.

Летом 2021 года 14-летний ребенок погиб от удара током, взявшись за фонарный столб в 5 микрорайоне.

Его родные добиваются суда над виновными, но безуспешно.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Какая жесть на вводе!!! И ведь ЭТО кто-то принял((( ПУЭ отдыхают
18.02.2025, 18:15
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