Акимат Мунайлинского района снова пообещал решить все проблемы сельчан

В акимате Мунайлинского района заверили, что трубопровод отремонтируют, а дорогу, точнее бездорожье, восстановят.

Фото жителей села

По данным акимата, в 2024 году на улице Темир Казык в селе Атамекен была установлена дренажная система. В связи с неисправностью трубопровода вчера, 18 февраля, были начаты работы по подключению дренажной системы к трубопроводу на улице Самал.

Работы выполняла подрядная организация — индивидуальный предприниматель «Medet Company». В ходе работ произошёл порыв трубопровода. Подрядная организация обещает устранить порыв трубопровода сегодня. После полного завершения всех работ подрядчик обязуется восстановить дорогу на участке, где велись работы, - заявили в акимате.

Жители села сообщили, что рабочие просто соединили трубы и уехали, однако дорога до сих пор остаётся перекрытая лентой.

Дорога как была залита водой и покрыта грязью, так всё и осталось, - жалуются люди.

Напомним, сегодня, 19 февраля, жители жилого массива «Болашак» в селе Атамекен измучены бездорожьем. По словам людей, они живут, словно в болоте, утопая в грязи. Сельчане устали просить помощи у властей и в отчаянии обратились за помощью к корреспонденту Lada.kz.