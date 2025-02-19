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19.02.2025, 17:46

Акимат Мунайлинского района снова пообещал решить все проблемы сельчан

Общество 0 1 352 Лиана Рязанцева

В акимате Мунайлинского района заверили, что трубопровод отремонтируют, а дорогу, точнее бездорожье, восстановят.

Фото жителей села
Фото жителей села

По данным акимата, в 2024 году на улице Темир Казык в селе Атамекен была установлена дренажная система. В связи с неисправностью трубопровода вчера, 18 февраля, были начаты работы по подключению дренажной системы к трубопроводу на улице Самал.

Работы выполняла подрядная организация — индивидуальный предприниматель «Medet Company». В ходе работ произошёл порыв трубопровода. Подрядная организация обещает устранить порыв трубопровода сегодня. После полного завершения всех работ подрядчик обязуется восстановить дорогу на участке, где велись работы, - заявили в акимате.

Жители села сообщили, что рабочие просто соединили трубы и уехали, однако дорога до сих пор остаётся перекрытая лентой.

Дорога как была залита водой и покрыта грязью, так всё и осталось, - жалуются люди.

 

Напомним, сегодня, 19 февраля, жители жилого массива «Болашак» в селе Атамекен измучены бездорожьем. По словам людей, они живут, словно в болоте, утопая в грязи. Сельчане устали просить помощи у властей и в отчаянии обратились за помощью к корреспонденту Lada.kz.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это же происходит ежегодно, посадите в тюрьму акима, следующий задумается, прежде чем воровать.
20.02.2025, 03:42
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