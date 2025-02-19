Дороги туристического рая в Мангистау! Жители села Атамекен утопают в грязи

Жители жилого массива «Болашак» в селе Атамекен измучены бездорожьем. По словам людей, они живут, словно в болоте, утопая в грязи. Сельчане устали просить помощи у властей и в отчаянии обратились за помощью к корреспонденту Lada.kz.

Фото жителей села

На протяжении нескольких лет Lada.kz освещает проблему отсутствия дорог и инфраструктуры в селе Атамекен Мунайлинского района. Несмотря на ежегодные обещания акимата заасфальтировать дороги, ситуация остаётся без изменений.

Сегодня, 19 февраля, сельчане сообщили, что в селе по-прежнему нет ни тротуаров, ни асфальтированных дорог — жителям приходится передвигаться через грязь и лужи. Более того, вчера, 18 февраля, действия акимата села лишь усугубили ситуацию.

Вчера коммунальные службы разрыли дорогу вдоль улицы Самал, пытаясь проложить трубы для откачки сточных вод. Однако после небрежной засыпки траншеи дорога превратилась в полосу препятствий как для пешеходов, так и для транспорта. К вечеру трубу и вовсе прорвало, в результате чего теперь вся улица превратилась в сплошное болото. Нам перекрыли дорогу, теперь мы не можем ни проехать на машине, ни пройти пешком, — жалуются местные жители.

По словам жителей, они устали от многолетних обещаний местного акимата, поэтому каждый год вынуждены самостоятельно засыпать дороги песчано-гравийной смесью.

Редакция ожидает ответ от акимата Мунайлинского района на вопрос, как получилось, что и без того разбитая дорога превратилась в сплошное болото. Также предоставить информацию, какие именно трубы были проложены, и какая коммунальная служба не справилась с выполнением работ. По словам местных жителей, диаметр трубы слишком мал для эффективной откачки воды.

Напомним, в начале февраля редакция Lada.kz уже направляла запрос в акимат Мунайлинского района, чтобы узнать, когда жители села дождутся асфальтированных дорог, которых они добиваются уже несколько лет. Там заверили, что асфальтирование дорог в селе завершат до конца 2025 года.

В январе 2025 года жители пожаловались, что людям приходится пробираться сквозь грязь и лужи. Одни надевают пакеты поверх обуви, другие вынуждены взбираться на заборы.

В 2016 году на строительство дренажных систем в селах Атамекен и Баскудук обещали выделить 50 миллионов тенге. Еще 100 миллионов тенге планировали направить на приобретение специальной техники для оперативной работы районного акимата.

В марте 2016 года в Атамекене от проливного дождя пострадали 40 домов.

Получить заключение экспертизы и запросить средства на строительство планировали во втором квартале 2017 года. Люди села недоумевают: ежегодную проблему местные власти не могут решить уже несколько лет.

Кроме того, детям в селе приходится пробираться сквозь грязь и лужи, добираясь до школы.

В 2024 году в Мунайлинском районном акимате заявляли, что асфальтовым покрытием будет обеспечено 6,8 километра автомобильных дорог к жилому массиву «Жалын» в Атамекене. Строительные работы начались в сентябре 2024 года и должны завершиться до 31 декабря 2025 года. Подрядной организацией выступает ТОО «Нұрлы жол».

В министерстве сельского хозяйства сообщали, что около 80 процентов сельских жителей будут жить в модернизированных аулах к 2030 году.

А также Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Одной из главных целей Концепции должно было стать формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Жители сельского округа Атамекен в Мангистауской области решили своими силами провести ямочный ремонт дороги.