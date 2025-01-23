Нерешаемая проблема! Сельчанам Атамекена приходится взбираться на заборы, чтобы не застрять в грязи

Жители села Атамекен уже несколько лет жалуются на отсутствие элементарной инфраструктуры. После дождя дороги населенного пункта становятся непроходимыми: люди не могут ни проехать на автомобиле, ни пройти пешком.

Фото: кадр видео

На протяжении нескольких лет на проблему с бездорожьем просят обратить внимание жители села в Мунайлинском районе.

В селе до сих пор на местах нет ни тротуаров, ни асфальтированной дороги – людям приходится пробираться сквозь грязь и лужи.

В социальных сетях появилось видео, на котором наглядно запечатлена проблема.

Сельчанам приходится проявлять изобретательность, чтобы преодолеть образовавшуюся «полосу препятствий». Одни надевают пакеты поверх обуви, другие вынуждены взбираться на заборы.

Напомним, в 2016 году на строительство дренажных систем в селах Атамекен и Баскудук обещали выделить 50 миллионов тенге. Еще 100 миллионов тенге планировали направить на приобретение специальной техники для оперативной работы районного акимата.

В марте 2016 года в Атамекене от проливного дождя пострадали 40 домов.

Получить заключение экспертизы и запросить средства на строительство планировали во втором квартале 2017 года. Люди села недоумевают: ежегодную проблему местные власти не могут решить уже несколько лет.

Кроме того, детям в селе приходится пробираться сквозь грязь и лужи, добираясь до школы.

В 2024 году в Мунайлинском районном акимате заявляли, что асфальтовым покрытием будет обеспечено 6,8 километра автомобильных дорог к жилому массиву «Жалын» в Атамекене. Строительные работы начались в сентябре 2024 года и должны завершиться до 31 декабря 2025 года. Подрядной организацией выступает ТОО «Нұрлы жол».

В министерстве сельского хозяйства сообщали, что около 80 процентов сельских жителей будут жить в модернизированных аулах к 2030 году.

А также Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Одной из главных целей Концепции должно было стать формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.