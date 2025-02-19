В Мангистау планируют поднять цену на розничную реализацию товарного газа

Мангистауский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» подал заявку на повышение цен на оказание услуг по розничной реализации товарного газа. Публичные слушания пройдут 28 февраля 2025 года в Актау. Об этом сообщали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

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Публичные слушания состоятся 28 февраля 2025 года в 15.00 в здании №79/4, бизнес-центр «Капитал» в 12 микрорайоне.

Их проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области по поступившему уведомлению о предстоящем повышении цен на товары Мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq».

В ведомстве отметили, что публичные слушания таже будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме (https://www.facebook.com/profile.php?id=100051930454400).

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.

Контактные телефоны департамента: 8 (7292) 42-16-20, 43-84-11.

Напомним, в 2023 году предельные цены оптовой продажи товарного газа утвердили на пять лет в Мангистау. В Мангистауской области оптовая цена за тысячу кубических метров без учёта налога на добавленную стоимость составляет 18 300 тенге. Новая цена будет действовать до 30 июня 2028 года. Ранее общественные деятели региона заявляли, что повышение стоимости товарного газа на 10 процентов потянет за собой увеличение тарифа на тепло и все виды воды.