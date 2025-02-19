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19.02.2025, 17:45

В Мангистау планируют поднять цену на розничную реализацию товарного газа

Общество 0 3 984 Лиана Рязанцева

Мангистауский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» подал заявку на повышение цен на оказание услуг по розничной реализации товарного газа. Публичные слушания пройдут 28 февраля 2025 года в Актау. Об этом сообщали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

Фото kapital.kz
Фото kapital.kz

Публичные слушания состоятся 28 февраля 2025 года в 15.00 в здании №79/4, бизнес-центр «Капитал» в 12 микрорайоне.

Их проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области по поступившему уведомлению о предстоящем повышении цен на товары Мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq».

В ведомстве отметили, что публичные слушания таже будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме (https://www.facebook.com/profile.php?id=100051930454400).

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц. 

Контактные телефоны департамента: 8 (7292) 42-16-20, 43-84-11.

Напомним, в  2023 году предельные цены оптовой продажи товарного газа утвердили на пять лет в Мангистау. В Мангистауской области оптовая цена за тысячу кубических метров без учёта налога на добавленную стоимость составляет 18 300 тенге. Новая цена будет действовать до 30 июня 2028 года. Ранее общественные деятели региона заявляли, что повышение стоимости товарного газа на 10 процентов потянет за собой увеличение тарифа на тепло и все виды воды.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если написали что слушания будут публичными, то ничего не измениться, это просто ШОУ для народа, типа посмотрите какие мы справедливые и отклоняем заявки на повышение. Вот если бы они написали, что слушания закрытые, то тут стоит задуматься. А вообще я за то, чтобы побыстрее подняли цены на всё, чтобы народ понял к какому светлому будущему мы движемся.
20.02.2025, 03:26
Argallo
Argallo
Вместе в повышением НДС ожидаем огромной инфляции в этом году может и 50% будет, короче люди обнищают
19.02.2025, 12:55
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