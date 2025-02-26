Будет ли бесплатным проезд в автобусах Актау для женщин 8 Марта

В пресс-службе акима Актау ответили на запрос корреспондента Lada.kz о бесплатном проезде в городском общественном транспорте 8 Марта.

фото из архива Lada.kz

Корреспондент Lada.kz узнал в городской администрации, будет ли в этом году в честь Международного женского дня проезд для представительниц прекрасного пола в общественном транспорте бесплатным?

В акимате сообщили, что бесплатные поездки ни 1 марта - в честь Дня благодарности, ни 8 Марта не предусмотрены.

Напомним, в 2024 и 2023 годах в честь Международного женского дня проезд для женщин в общественном транспорте делали бесплатным.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года казахстанцы отдохнут 14 дней, с учетом праздников и выходных. На Международный женский день при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня - 8, 9 и 10 марта.