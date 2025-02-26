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26.02.2025, 17:19

В Актау вновь ожидается сильный снегопад

Общество 0 2 041 Лиана Рязанцева

РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение по территории Мангистауской области на 27 февраля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильный снег, метель и гололёд, передает Lada.kz.

 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили жителей региона о возможных ухудшениях погодных условий.

Завтра, 27 февраля, в Мангистауской области ожидаются снег, гололед, на западе, северо-востоке области временами сильный снег, метель. На юге, в центре области - туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, северо-востоке области 15–20  м/с. В Актау 27 февраля ожидаются гололед, днем сильный снег, метель. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с, - говорится в сообщении.

По данным gismeteo.kz, снег начнется в Актау с 17:00 часов 26 февраля.

Синоптики прогнозируют, что снег периодически будет идти все дни до следующего понедельника.

Завтра, 27 февраля, в Актау ожидается снег, температура днем -2°C, а ночью температура опустится до -5°C.

В городской администрации сообщили о готовности коммунальных служб и спецтехники к гололёду и снегопаду.

Сотрудники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» займутся посыпкой дорог песчано-соляной смесью, очисткой улиц, остановок, территорий возле школ, детских садов, больниц, а также лестниц и пешеходных дорожек от снега, - заявили в пресс-службе акимата Актау.

В свою очередь администрации городских школ напоминают родителям о правилах поведения детей на улице во время снегопада.

 Уважаемые родители! На данный момент в травматологических отделениях городских больниц с различными травмами находятся более 13 подростков. Причина этих травм: последствия игры в снежки, борьба на снегу. Снежные дни редкие для Актау, во время перемен учителя предметники, администрация школы, техперсонал дополнительно усиленно дежурят на территории школ. Сейчас мы хотим напомнить о том, что согласно требованиям безопасности, по окончании уроков дети должны уйти из школы (либо родители забрать своих детей) в течение 20 минут, - говорится в сообщении.

Родителей просят провести с детьми беседу о безопасном поведении на улице:

- нельзя бросать снежки в лицо, в глаза;

- нельзя бросать снежки в людей, которые не участвуют в игре;

- снежки могут быть с ледяной корочкой, что делает их очень травмоопасными;

- нельзя толкать друг друга с силой, бросать друг друга на землю;

- важно знать меру во всем, особенно в играх. Если игра становится слишком агрессивной или опасной, надо остановиться.

Объясните детям, что даже безобидная игра может привести к травмам, если не соблюдать правила безопасности. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы детская радость и игры не привели к чрезвычайным происшествиям, - отмечается в сообщении.

Напомним, за два дня в травмпункт обратились 223 человека, получившие травмы вследствие падения в гололёд. Большинство госпитализированных пациентов получили травмы бедра, голеностопного и коленного суставов. 

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