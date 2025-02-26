В кастрюле по снегу! В Актау раскупили все санки!

Для Актау снег – редкое явление, почти экзотика. Когда погода решила порадовать жителей настоящей зимней сказкой, город охватила снежная лихорадка. Детские магазины буквально остались без санок, ледянок и тюбингов – их раскупили быстрее, чем горячие пирожки. Об этом сообщают жители Актау, передает Lada.kz .

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По словам жителей Актау, в городе невозможно найти санки, ледянки и тюбинги ни в одном детском магазине – их попросту раскупили.

Но, жители Актау – народ находчивый! Если в магазине не осталось зимнего транспорта, значит его можно придумать самостоятельно. На улицах можно встретить детей и взрослых, лихо скатывающихся с горок на всевозможных подручных средствах: автомобильных покрышках, пластиковых тазах, кастрюлях, а самые смелые оседлали даже старые ванны.

На кадрах видео слышны радостные крики детей, звонкий смех взрослых.

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Напомним, РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение по территории Мангистауской области на 27 февраля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильный снег, метель и гололёд.