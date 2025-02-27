Молодежь «облепила» легковушку и устроила «покатушки» по заснеженному селу в Мангистау

Около двух десятков молодых людей в прямом смысле уселись на легковой автомобиль и устроили покатушки, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Видео появилось в Stories в Instagram одного из пользователей Сети, который любезно поделился видеокадрами с корреспондентом Lada.kz.

Сообщается, что действия запечатлены в селе Кызылтобе вчера вечером, 25 февраля.

На видео около 20 человек залезли на легковой автомобиль, кто-то уцепился за бампер, устроив тем самым зимние «покатушки».

Напомним, детские магазины буквально остались без санок, ледянок и тюбингов – их раскупили быстрее, чем горячие пирожки.

РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение по территории Мангистауской области на 27 февраля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильный снег, метель и гололёд, передает Lada.kz.