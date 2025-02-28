18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.49
525.71
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.02.2025, 17:42

Несчастных случаев из-за падения крупных сосулек боятся жители Актау

Общество 0 1 465 Сергей Кораблев

Несмотря на стабилизировавшиеся погодные условия, жители продолжают ходить по улицам города с опаской. Причиной беспокойства служат крупные и острые сосульки, свисающие с крыш домов. Горожане предостерегают друг друга во избежание случаев травмирования. Сложившуюся ситуацию прокомментировали чиновники, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

На сегодня в городе, уверяют жители, опасность представляют крыши жилых домов, с которых свисают крупные и острые сосульки.

Из-за сложившейся ситуации люди переживают за детей, бегающих под окнами домов и заведений, а также пенсионеров. Жильцы предупреждают друг друга об опасности в чатах.

К слову, очищающих крыши домов от снега и сосулек коммунальщиков люди не увидели.

Кто должен заниматься решением проблемы, корреспондент Lada.kz узнавал в городской администрации.

Выяснилось, что сегодня, 28 февраля, в акимат уже поступали соответствующие жалобы от горожан. 

В Актауском городском отделе жилищной инспекции сообщили, что ответственными за ситуацию являются ЖЭКи и ПКСК в микрорайонах. 

В том случае, если они не справляются, людям нужно обращаться в департамент по чрезвычайным ситуациям по номеру 112, - ответили чиновники.

Также можно обратиться в жилищную инспекцию по телефону: +7 (7292) 50-05-37.

Напомним, в социальных сетях среди жителей города распространяется видеозапись, на которой глыба льда с высоты падает на голову женщине. Голос за кадром утверждает, что страшный случай произошел в Актау. Однако в полиции заверили, что информация является фейковой.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Ничего не вижу сложного если хозяин квартиры сам собъёт сосульки. Лично я сам их сбиваю, или рано утром, или после закрытия магазина на первом этаже. В первом микрорайоне сегодня видел, как работники ЖЭКа этим занимаются в галерейных домах: один идёт по галерее с лопатой и сбивает сосульки, а второй идёт снизу и подстраховывает, чтобы чья башка не выглянула наружу...
28.02.2025, 13:40
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
В России изменят правила репатриации для казахстанцевНовости Казахстана
05.02.2025, 10:14 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...