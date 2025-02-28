Несчастных случаев из-за падения крупных сосулек боятся жители Актау

Несмотря на стабилизировавшиеся погодные условия, жители продолжают ходить по улицам города с опаской. Причиной беспокойства служат крупные и острые сосульки, свисающие с крыш домов. Горожане предостерегают друг друга во избежание случаев травмирования. Сложившуюся ситуацию прокомментировали чиновники, передает Lada.kz .

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На сегодня в городе, уверяют жители, опасность представляют крыши жилых домов, с которых свисают крупные и острые сосульки.

Из-за сложившейся ситуации люди переживают за детей, бегающих под окнами домов и заведений, а также пенсионеров. Жильцы предупреждают друг друга об опасности в чатах.

К слову, очищающих крыши домов от снега и сосулек коммунальщиков люди не увидели.

Кто должен заниматься решением проблемы, корреспондент Lada.kz узнавал в городской администрации.

Выяснилось, что сегодня, 28 февраля, в акимат уже поступали соответствующие жалобы от горожан.

В Актауском городском отделе жилищной инспекции сообщили, что ответственными за ситуацию являются ЖЭКи и ПКСК в микрорайонах.

В том случае, если они не справляются, людям нужно обращаться в департамент по чрезвычайным ситуациям по номеру 112, - ответили чиновники.

Также можно обратиться в жилищную инспекцию по телефону: +7 (7292) 50-05-37.

Напомним, в социальных сетях среди жителей города распространяется видеозапись, на которой глыба льда с высоты падает на голову женщине. Голос за кадром утверждает, что страшный случай произошел в Актау. Однако в полиции заверили, что информация является фейковой.