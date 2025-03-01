Более 35 грузовых автомобилей вызволили из снежного плена в Мангистау

В Мангистауской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям оказали помощь водителям грузовых автомобилей, застрявших в снегах, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

На трассе Казахстан – Туркменистан, что в 170 километрах от Жанаозена, из-за снежной бури в пути застряли более 35 грузовых автомобилей.

Сотрудники жанаозенского отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с местными исполнительными органами оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию.

Вчера, 28 февраля, в 170 километрах от Жанаозена на трассе застряли грузовые автомобили. Сотрудники ОЧС города и местные исполнительные власти пришли на помощь к водителям. Всех эвакуировали в безопасное место, - рассказали спасатели.

Водители из Туркмении выразили признательность казахстанским спасателям.

Уважаемые водители! Перед выездом обязательно проверяйте прогноз погоды и оснащайте свои автомобили необходимыми средствами безопасности! Осторожность – залог вашей безопасности, - говорят спасатели.

Напомним, 28 февраля военные моряки отбуксировали застрявшую в снежных заносах колонну автомобилей. Днем ранее в Актау в снежном плену оказались почти 200 человек.