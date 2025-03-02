Жители возмущены: КСК игнорируют просьбы убрать сосульки с крыш

В социальных сетях горожане жалуются на бездействие многих КСК, которые не реагируют на просьбы убрать сосульки с крыш. Жители обеспокоены возможной опасностью, передает Lada.kz .

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По словам горожан, в акимате посоветовали обращаться в ОСИ или КСК, однако многие управляющие компании игнорируют жалобы. Встает вопрос: кто возьмет на себя решение этой проблемы?

Как всегда, нам самим убирать сосульки? — возмущаются жители в социальных сетях.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители сообщили об огромных ледяных сосульках на крыше детского сада во дворе 21-го дома в 8 микрорайоне.

Завтра сюда придут дети! Это очень опасно! — тревожатся горожане.

Ранее городская жилищная инспекция рекомендовала жителям при обнаружении ледяных сосулек обращаться в организацию, ответственную за обслуживание их дома (КСК или ОСИ) для своевременного удаления наледи и предотвращения возможных травм.

Если обслуживающая организация не отреагировала на заявку своевременно, жители могут обратиться в ГУ «Жилищная инспекция города Актау» по телефону +7 (7292) 50-05-37 или в департамент по чрезвычайным ситуациям по номеру 112.