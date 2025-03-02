Сколько снега вывезено с дорог Актау?

С городских дорог сегодня вывезли 1500 тонн снега, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, сегодня ночью и днем на дороги засыпано 1000 тонн песчано-соляной смеси. С дорог собрано и вывезено 1500 тонн снега.

Продолжается очистка дорог от снега, посыпают песчано-соляной смесью. В работе сегодня задействованы более 10 единиц техники, - сообщили в акимате Актау.

Напомним, РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение на территории Мангистауской области 2 марта. По прогнозам синоптиков, в регионе весь день будет снег, метель и гололёд. В социальных сетях водители обращаются к коммунальным службам с просьбой убрать ледяные торосы с дорог.