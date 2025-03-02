«КазАвтоЖол» посыпает противогололёдными смесями трассы из Актау в Жетыбай и Курык

Национальная компания «КазАвтоЖол» опубликовала видео с работающей на трассе Актау - Жетыбай и Актау- Курык спецтехникой, передает Lada.kz .

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Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщает, что в Мангистауской области проводятся работы по зимнему содержанию автодорог республиканского значения.

Дорожные службы очищают дороги от снега и посыпают их противогололёдными смесями, - говорится в сообщении.

Напомним, РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение на территории Мангистауской области 2 марта. По прогнозам синоптиков, в регионе весь день будет снег, метель и гололёд.

По информации департамента полиции Мангистауской области, ограничение проезда на трассах региона из-за погодных условий нет.